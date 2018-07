ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (20.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie gut gelaunt! AktienanalyseVier Tage in Folge im Plus! Das gab es lange nicht bei der Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF). Gestern trotzte sie sogar allen Widerständen und stieg, obwohl der Gesamtmarkt fiel, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Deutsche Post habe auf die steigende Nachfrage im Express-Bereich mit dem Kauf von 14 Frachtflugzeugen des Boeing-Typs 777 reagiert. Die Tochter DHL Express habe sich zudem Vorkaufsrechte für sieben weitere Flugzeuge gesichert, habe der Logistikkonzern Anfang dieser Woche mitgeteilt. Die ersten vier Flugzeuge sollten bereits im nächsten Jahr geliefert werden und mehr Märkte mit Direktflügen verbinden. Das Brief- und Paketgeschäft solle dagegen für die Zukunft mit Restrukturierungen besser aufgestellt werden, da Amazon hier bald nicht nur Großkunde, sondern auch großer Konkurrent sei.Seit Mitte April sei es für die Aktie der Deutschen Post über längere Zeit abwärts gegangen. Nachdem sie die Seitwärtsphase zwischen 35 und 38 Euro nach unten beendet hätten, seien die Notierungen weiter ab bis auf ein Tief bei 27,23 Euro gerutscht. Nachdem die Aktie in der Spitze seit Anfang des Jahres um mehr als 30 Prozent verloren habe, habe sich am tiefsten Stand seit Oktober 2016 ein Wendepunkt gebildet, denn seit zwei Wochen steige die Post-Aktie wieder als Reaktion auf die vorherigen Verluste. Dadurch scheint eine längere Erholung möglich, die auf weitere Sicht bis in den Bereich um 34 Euro führen könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link