Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

36,22 EUR -1,90% (07.03.2018, 10:42)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 57 Milliarden Euro. (07.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Weitere Verkaufswelle droht - AktienanalyseDie Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) hat ihre Ziele für 2017 nach eigenen Angaben erfüllt, trotzdem zeigen sich Anleger etwas unzufrieden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Man habe schlicht mit noch besseren Zahlen gerechnet, weshalb die Aktie die DAX-Verliererliste derzeit anführe.Der Online-Boom habe der Deutschen Post weiter Aufwind verliehen und einen satten Gewinnsprung beschert. Vorstandschef Frank Appel wolle den operativen Gewinn (EBIT) des DAX-Konzerns im neuen Jahr auf 4,15 Milliarden Euro steigern. Bis zum Ende des Jahrzehnts solle sogar die Marke von 5 Milliarden Euro übertroffen werden, wie die Post am Mittwoch in Bonn mitgeteilt habe. Den Aktionären winke sogar eine um 10 Cent auf 1,15 Euro erhöhte Dividende je Aktie, doch das reiche anscheinend nicht!Bedenklich zeige sich nämlich das kurzfristige Chartbild seit Anfang 2016, in dem das Wertpapier der Deutschen Post seinen mittelfristigen Aufwärtstrend bereits Anfang Februar zur Unterseite verlassen habe. Derzeit laufe eine mehrwöchige Konsolidierungsphase knapp darunter ab, die Vorboten für eine weitere Korrektur seien jedoch unmissverständlich. Eine Auflösung der aktuellen Schiebephase sowie Abverkaufs unter die Jahrestiefs könnte nämlich noch eine weitere Verkaufswelle bereithalten und lade lediglich Short-Seller zum Handeln ein.Im aktuellen Kursbereich sei das Papier der Deutschen Post zunächst als neutral einzustufen. Sämtliche Rücksetzer unter die Jahrestiefs von 35,11 Euro führen zunächst auf die Horizontalunterstützung von 32,95 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.03.2018)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:36,12 EUR -1,45% (07.03.2018, 10:27)