ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post DHL Group:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 500.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 59 Milliarden Euro. (07.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktie: Klassischer Langweiler mit Potenzial - Kursziel 39 Euro - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Deutsche Post sei so stark aufgestellt wie seit langem nicht mehr. Man hebe die Dividende peu à peu immer weiter an und habe eine solide Bilanz. Die am Mittwoch zu veröffentlichenden Zahlen für das 4. Quartal dürften wieder gut ausfallen. Deutsche Post sei laut dem Aktienprofi ein klassischer Langweiler, aber sie habe auch wirklich Potenzial. Goldman Sachs habe die Deutsche Post-Aktie auf die "Conviction Buy List" genommen und man sage, dass hier auf Sicht von drei Jahren 50 Euro möglich seien.Die Deutsche Post-Aktie könnte nun die Marke von 31 Euro als Ausbruchsniveau noch mal testen und dann vielleicht wieder nach oben drehen. Der Börsenexperte sehe das Kursziel für die Deutsche Post-Aktie bei 39 Euro.Wer die Deutsche Post-Aktie hat, sollte sie auf jeden Fall im Depot lassen und wer noch nicht engagiert ist, kann abwarten, ob die 31-Euro-Marke hält, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie32,25 EUR -0,08% (07.03.2017, 13:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:32,231 EUR -0,45% (07.03.2017, 13:32)