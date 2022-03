Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank habe ein starkes Geschäftsjahr 2021 hingelegt. Sowohl die Erträge als auch den Gewinn habe der Immobilienfinanzierer deutlich steigern können. Die Dividende solle gut doppelt so hoch ausfallen wie im Vorjahr. Kein Wunder, dass die Analysten für den Bankenwert positiv gestimmt seien.Die Deutsche Bank habe ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Pfandbriefbank nach den starken Zahlen mit einem Kursziel von 13 Euro bestätigt. Das Jahr 2021 sei für den Immobilienfinanzierer anständig zu Ende gegangen, so Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie von ihm erwartet, sei beim Vorsteuergewinn das obere Ende der Zielspanne übertroffen worden.Die Pfandbriefbank habe 2021 die Erträge um zwölf Prozent auf 591 Millionen Euro gesteigert. Das habe vor allem an stark gestiegenen Vorfälligkeitsentschädigungen für vorzeitig zurückgezahlte Darlehen gelegen. Außerdem habe die Bank weniger Geld für gefährdete Kredite zurückgelegt: Im Vergleich zum Vorjahr sei die Risikovorsorge um rund ein Drittel auf 81 Millionen Euro gesunken.Der Vorsteuergewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf 242 Millionen Euro gestiegen. Damit habe er die zuletzt auf 220 Millionen Euro angehobene Prognose des Vorstands übertroffen. Unter dem Strich habe die Deutsche Pfandbriefbank im abgelaufenen Jahr 228 Millionen Euro und damit 88 Prozent mehr als 2020 verdient. Die Anteilseigner sollten eine Dividende von 1,18 Euro je Aktie erhalten und damit gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.Für das laufende Jahr rechne die Bankführung mit einem Rückgang des Vorsteuergewinns auf 200 bis 220 Millionen Euro. Zwar wolle der Vorstand das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr von neun Milliarden auf 9,5 bis 10,5 Milliarden steigern. Allerdings erwarte Arndt weitere Investitionen und ein schwierigeres Zinsumfeld. Zudem könne die Geschäftsprognose die möglichen negativen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland noch nicht berücksichtigen.Die Pfandbriefbank habe starke Zahlen vorgelegt. Der große Vorteil der Bank sei, dass sie weder in der Ukraine noch in Russland engagiert sei. Rund zwölf Prozent Dividenden-Rendite würden ein weiteres Pro-Argument liefern.Wer investiert, bleibt weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)Mit Material von dpa-AFX