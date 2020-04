Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,91 EUR +6,72% (06.04.2020, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

6,875 EUR +6,67% (06.04.2020, 16:12)



ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) von 12,42 auf 7 Euro.Auch das bayerische Finanzinstitut habe nun mitgeteilt, zunächst nicht wie avisiert eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie für 2019 zu zahlen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit folge die Deutsche Pfandbriefbank der Empfehlung der Europäischen Zentralbank vom 27.03.2020, aufgrund der Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie bis zumindest 1. Oktober 2020 für die Jahre 2019 und 2020 keine Dividenden auszuschütten. Das Management behalte sich aber vor, die Situation nach diesem Termin noch einmal zu überprüfen und eventuell einer Hauptversammlung einen neuen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Grundsätzlich möchte das Management allerdings an der bestehenden Dividendenpolitik festhalten, was aber auch von den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abhänge. Je nach Schwere und Dauer der Coronavirus-Krise könne jedoch auch die Dividende für das laufende Geschäftsjahr in Gefahr geraten, wenn sich der wirtschaftliche Abschwung in der Bilanz der Bank deutlich negativ niederschlagen sollte.Im stark ermäßigten Aktienkurs spiegelt sich bereits eine erhebliche Eintrübung des Geschäftsumfelds des Bankenmarktes wider, weswegen Michael Seufert, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlungfür die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie bekräftigt und das Kursziel entsprechend von 12,42 auf 7 Euro reduziert. (Analyse vom 06.04.2020)Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12,42 Euro. (Analyse vom 06.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Pfandbriefbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: