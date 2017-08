ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktie nimmt Kurs auf Rekordhoch - AktienanalyseDie Deutsche Pfandbriefbank (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn vor Steuern sei um ein Drittel auf 56 Mio. Euro geklettert, wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Angesichts dessen traue sich die pbb für 2017 nun etwas mehr zu: Der Gewinn vor Steuern werde das obere Ende der bisher prognostizierten Spanne von 150 bis 170 Mio. Euro erreichen oder leicht darüber liegen, habe der Konzern mitgeteilt.Entsprechend positiv fiel die Reaktion aus: Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie machte einen Freudensprung von rund fünf Prozent und nimmt damit wieder Kurs auf das Ende Mai markierte Allzeithoch bei 12,94 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2017)Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:12,00 EUR +1,52% (24.08.2017, 16:23)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:11,999 EUR +1,48% (24.08.2017, 15:36)