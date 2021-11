Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in Deutschland stieg im November auf 5,2% im Jahresvergleich und damit auf den höchsten Wert seit August 1993, verglichen mit 4,5% im Vormonat, so die Experten von XTB.



Sie habe über den Marktschätzungen von 5,0% gelegen. Für die hohe Inflationsrate gebe es mehrere Gründe, darunter die Basiseffekte aufgrund niedriger Preise im Jahr 2020, die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte 2020 und krisenbedingte Effekte wie Lieferengpässe und deutliche Preissteigerungen, die sich auch im Verbraucherpreisindex niederschlagen würden. Auf Monatsbasis sei die Inflation um 0,20% gefallen. (29.11.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.