Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der kürzlich veröffentlichte PMI für das Verarbeitende Gewerbe im August mit einem Anstieg um 0,4 auf 43,6 Punkte besser ausgefallen ist als erwartet, zeigt er dennoch, dass die deutsche Industrie ihre Schwächephase noch nicht überwunden hat, so die Analysten von Postbank Research.



Das Niveau deutlich unter der Expansionsmarke von 50 Punkten sowie ein weiterer Rückgang beim ifo-Geschäftsklimaindex würden für eine Fortsetzung des negativen Trends der letzten Monate sprechen. Die deutschen Auftragseingänge (Do., 05.09., 08:00 Uhr) in der Industrie seien zwar zuletzt im Juni im Vormonatsvergleich kräftig um 2,5% gestiegen. Hierbei dürfte es sich aber nur um eine Zwischenerholung gehandelt haben. Die schlechte Stimmungslage bei den deutschen Unternehmen lässt uns nun mit einer Gegenbewegung zum starken Vormonatsanstieg und einer Rückkehr zum Trend rechnen, so die Analysten von Postbank Research.



Für Juli würden die Analysten von Postbank Research ein Minus von 1,0% gegenüber dem Vormonat erwarten. Im Vorjahresvergleich dürften die Orders um 3,8% gesunken sein. Die Trendaussagen zu den Aufträgen würden grundsätzlich auch für die deutsche Industrieproduktion gelten (Fr., 06.09., 08:00 Uhr). Da aber bei der Produktion die Rückgänge im 2. Quartal sehr ausgeprägt gewesen seien, sähen die Analysten von Postbank Research hier Potenzial für eine positive Gegenbewegung. Sie würden für Juli einen Anstieg um 0,5% gegenüber dem Vormonat erwarten. Die Jahresrate sollte von -5,2% auf -3,5% zulegen. (Ausgabe vom 30.08.2019) (02.09.2019/ac/a/m)





