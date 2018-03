XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

30,14 EUR -0,46% (07.03.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

30,16 EUR -0,66% (07.03.2018, 10:24)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (07.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 34,50 auf 32,50 Euro.Das Ergebnis für 2017 sei von den Zukäufen und kleineren positiven Sondereffekten geprägt gewesen, die in einem nur schwach wachsenden Markt für etwas Dynamik gesorgt hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wie vom Management avisiert, werde für 2017 eine Erhöhung der Dividende um 5 Cent auf 1,45 Euro je Aktie vorgeschlagen.Auch wenn das Geschäft der Deutschen EuroShop unter der anhaltend niedrigen Inflationsrate und der zunehmend starken Online-Konkurrenz leidet, rät Michael Seufert, Analyst der NORD LB, aufgrund der hohen Dividendenrendite die Deutsche EuroShop-Aktie weiterhin zu halten. Das Kursziel reduziert er von 34,50 auf 32,50 Euro. (Analyse vom 07.03.2018)