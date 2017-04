Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (12.04.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Berenberg Bank:Kai Klose, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF), senkt aber das Kursziel von 45 auf 43 Euro.Er habe seine Annahmen zum weiteren Wachstum der flächenbereinigten Mieteinnahmen nach unten revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Grund dafür sei der vorpreschende Online-Handel, der dem stationären Handel das Wachstum in den meisten Endmärkten der auf Einkaufszentren fokussierten Immobiliengesellschaft erschwere. Da auch zu seinem neuen Kursziel noch genug Aufwärtspotenzial bestehe, halte Klose jedoch an seiner Kaufempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie fest.