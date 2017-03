XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

38,10 EUR -0,79% (08.03.2017, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

38,115 EUR +1,91% (08.03.2017, 14:11)



ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:

DE0007480204



WKN Deutsche EuroShop-Aktie:

748020



Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DEQ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:

DUSCF



Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (08.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Das Unternehmen habe am 07.03. überraschend Eckdaten für 2016 präsentiert, die mit Ausnahme der FFO je Aktie (2,41 (Vj.: 2,29; Analystenerwartung: 2,30; Unternehmenszielsetzung: 2,26 bis 2,30) Euro) im Rahmen der Analystenprognosen gelegen hätten.Darüber hinaus sei heute die gestern angekündigte Barkapitalerhöhung durchgeführt worden. Hintergrund der Kapitalmaßnahme sei der gestern angekündigte Kauf eines Shoppingcenters in Tschechien gewesen, der angesichts der zuletzt getätigten Aussagen des Managements erwartet worden sei. Der Kaufpreis von rund 382 Mio. Euro werde durch die Übernahme bestehender bzw. die Aufnahme weiterer Kredite und den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung finanziert und erscheine Rießelmann angesichts der Marktlage und des hohen Vermietungsstandes (ca. 98,5%) angemessen.