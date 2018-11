Die Konsumausgaben der privaten Haushalte gingen im dritten Quartal zurück. Dabei dürften die kräftig gestiegenen Preise für Energie die Konsumbereitschaft eingeschränkt haben. Der Einzelhandel setzte sogar weniger um als im Frühjahr. Vor allem die Umsätze im Handel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen seien stark zurückgegangen. Ein Grund dafür sei der extrem heiße und trockene Sommer gewesen, heißt es im Monatsbericht.



Das neue Emissionstestverfahren beeinträchtigte wohl den Handel mit Kraftwagen, da es zu Lieferschwierigkeiten und einer höheren Kfz-Steuerbelastung führte. Auch die Diskussion um Fahrverbote für Kraftfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß könnte die Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert und dazu geführt haben, dass sie Pkw-Käufe aufschoben, so die Expertinnen und Experten. Aufgrund stark rückläufiger Kfz-Ausfuhren sanken auch die Exporte.



Nachfrage übersteigt Angebot am Arbeitsmarkt



Der Arbeitsmarkt hat sich laut Bundesbank in den Sommermonaten positiv entwickelt. Die Beschäftigung - insbesondere die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen - sei weiter gestiegen, und die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Der anhaltend hohen Nachfrage stehe jedoch ein langsamer steigendes Arbeitsangebot gegenüber, warnen die Fachleute der Bundesbank. Deshalb komme der Zuwanderung eine entscheidende Rolle zu. Rechnerisch habe nur knapp die Hälfte der Stellen, die es im August 2018 mehr gab als im selben Monat des Vormonats, durch Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit besetzt werden können. "Insbesondere Personen aus osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten sowie aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern füllten diese Lücke", heißt es im Monatsbericht. Da die Zuwanderungszahlen seit geraumer Zeit nachließen, steige die Anspannung am Arbeitsmarkt. Für Unternehmen werde es zunehmend schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden, warnen die Expertinnen und Experten.



Expansion zum Jahresende



Die Inflation - gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) - ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr von 1,9 Prozent auf 2,1 Prozent gestiegen. Insbesondere Energie und Nahrungsmittel verteuerten sich. Lässt man diese beiden Komponenten außen vor und betrachtet nur die sogenannte Kerninflation, so ist diese von 1,2 Prozent auf 1,1 Prozent gesunken. Für die kommenden Monate geht die Bundesbank davon aus, dass die Inflationsrate schwächer ausfallen wird, weil die Preise für Energie und Nahrungsmittel weniger stark steigen werden.



Nach der Delle im dritten Vierteljahr sehen die Fachleute der Bundesbank die deutsche Wirtschaft zum Jahresende wieder auf Expansionskurs. So rechnen sie bei der Kfz-Produktion sowie beim Export von Kraftfahrzeugen mit einer Normalisierung. "Ferner dürfte der private Verbrauch seine Rolle als wichtige konjunkturelle Triebkraft wiedererlangen", schreibt die Bundesbank. (19.11.2018/ac/a/m)







