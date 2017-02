Aufgrund der Größe des deutschen Marktes mit rund 40 Prozent des erwarteten T2S-Transaktionsvolumens ist die Migration der vierten Welle von besonderer Bedeutung. Damit hat sich das Abwicklungsvolumen in T2S nahezu verdoppelt. Auch wird mit Clearstream zum ersten Mal grenzüberschreitendes Wertpapiergeschäft in nennenswertem Umfang über T2S abgewickelt.



Die deutschen Marktteilnehmer können nun neben rein auf die Abwicklung bezogenen Erleichterungen durch Standardisierung und Harmonisierung auch von den Möglichkeiten zur Optimierung ihres Liquiditäts- und Sicherheitenmanagements profitieren.



Dank der guten Kooperation der Bundesbank mit der Clearstream Banking AG wurden die deutschen Marktteilnehmer frühzeitig und umfassend in die Vorbereitungen einbezogen. Durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ist es gelungen, die Migration des deutschen Marktes zu einem sehr erfolgreichen Abschluss zu bringen. (Pressemitteilung vom 07.02.2017)







Der deutsche Markt ist mit Abschluss des Geschäftstages 6. Februar 2017 mit seinem Zentralverwahrer Clearstream Banking AG planmäßig auf die integrierte Wertpapierabwicklungsplattform des Eurosystems TARGET2-Securities (T2S) übergegangen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Umstellungsarbeiten am vergangenen Wochenende und der Abschluss des ersten Geschäftstages verliefen reibungslos. Neben der Clearstream Banking AG und ihrer Luxemburger Tochter LuxCSD haben im Rahmen dieser vierten Welle die Zentralverwahrer der Slowakei, Sloweniens, Ungarns und Österreichs ihre Wertpapierabwicklung auf T2S übertragen. Insgesamt sind seit dem Start von T2S am 22. Juni 2015 nun 18 Zentralverwahrer und ihre Märkte auf die Plattform migriert. Damit ist T2S der Vision einer Drehscheibe für die europäische Wertpapierabwicklung einen großen Schritt näher gerückt.