ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Monaten habe die Aktie der Deutschen Börse AG deutlich Federn lassen müssen. Mit den jüngsten Tiefpunkten bei knapp 125 EUR habe der Titel aber eine interessante Haltezone erreicht. Zunächst sei in diesem Zusammenhang die Glättungslinie der letzten 38 Monate (akt. bei 124,58 EUR) zu nennen. Zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus dem 61,8%-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit März (122,42 EUR) und der 261,8%-Projektion der Korrektur von 2015/16 (121,87 EUR) entstehe hier eine massive Rückzugszone. Einen wertvollen Hinweis liefere gegenwärtig die Analyse der Bollinger Bänder: Sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis sei zuletzt einige Kerzen unterhalb der unteren Begrenzung dieses Volatilitätsindikators ausgebildet worden. Damit werde eine technische Reaktion zusehends wahrscheinlich. Mit zuletzt fast deckungsgleichen Tagestiefs und dem 5-fachen "bullish engulfing" von gestern liefere der Tageschart zudem "handfeste" Erholungssignale. Die Tiefpunkte bei rund 135 EUR würden dabei ein erstes Anlaufziel markieren, ehe die 38-Tage-Linie (akt. bei 143,46 EUR) in den Fokus rücke. Als strategischer Stop-Loss sei die o. g. Bastion prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:132,25 EUR +4,55% (04.11.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:134,00 EUR +1,44% (05.11.2020, 08:40)