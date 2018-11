Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (08.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen - AktienanalyseWährend die Turbulenzen an den Finanzmärkten das Nervenkostüm vieler Anleger ganz schön strapazieren, reibt sich die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) die Hände, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn zum einen ziehe dadurch das Handelsvolumen an - und folglich auch die Provisionen. Zum anderen steige der Bedarf an Absicherungsgeschäften, was wiederum der größten Sparte des Konzerns, der Derivatebörse Eurex, zugutekomme. Wenig verwunderlich daher, dass der Frankfurter Börsenbetreiber auch im dritten Quartal Erlös und Ergebnis deutlich habe erhöhen können. Die Nettoeinnahmen seien um 13 Prozent auf 651 Mio. Euro geklettert, das operative Ergebnis sogar um 19 Prozent auf 395 Mio. Euro. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 225 Mio. hängengeblieben, und damit zehn Prozent mehr als vor einem Jahr.Das Unternehmen habe damit etwas besser abgeschnitten, als Experten erwartet hätten. Entsprechend zufrieden habe sich Finanzchef Gregor Pottmeyer geäußert: "In Verbindung mit einem starken Auftakt des vierten Quartals sind wir damit auf einem sehr guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen, und bestätigen unsere Jahresprognose", habe er erklärt. Die Aktie habe sich davon zuletzt allerdings kaum noch beeindrucken lassen - ein klarer Beleg dafür, dass der Kursanstieg von rund 22 Prozent seit Januar den erfolgreichen Geschäftsverlauf in diesem Jahr bereits vorweggenommen habe. Deswegen: Auf Seitwärtsinvestments setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link