Börsenplätze Deutsche Börse AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

162,10 EUR -0,55% (17.07.2020, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

162,15 EUR -0,95% (17.07.2020, 12:10)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (17.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse gehöre zu den Aktien, die nach einem scharfen Einbruch im März die Peer-Group outperformt hätten. Der Absturz sei mehr als wettgemacht worden. Sei damit das Potenzial bereits ausgereizt? Die Meinungen dazu würden auseinandergehen. "Der Aktionär" lege sich aber eindeutig fest.Das Analysehaus Warburg Research habe die Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft, das Kursziel aber von 143 auf 145 Euro angehoben. Die Bewertung der Papiere erscheine nach ihrem guten Lauf inzwischen zu hoch, so Analyst Andreas Pläsier. Er rechne für das zweite Quartal mit geringerer Wachstumsdynamik bei dem Börsenbetreiber.Die Deutsche Bank vertrete hingegen die komplett andere Ansicht, das Kursziel sei am Montag von 160 auf 172 Euro angehoben worden und die Einstufung auf "buy" belassen. Gutes Wachstum habe seinen Preis, habe Analyst Benjamin Goy den jüngsten Kursanstieg bei der Aktie des Börsenbetreibers bewertet. Das Bewertungsniveau bleibe aber immer noch günstig. Das Kursziel mache der Experte nun an seinen Schätzungen für 2022 fest.Die Volatilität spiele der Deutschen Börse in die Hände. Die Umsätze dürften auch im zweiten Quartal höher als vor einem Jahr gewesen sein. Gewissheit gebe es am 29. Juli. Denn dann öffne der Marktbetreiber seine Bücher für das zweite Quartal.Die Aktie habe am Montag mit 169,90 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Allerdings habe das nicht gehalten werden können, der Kurs sei wieder zurückgekommen. Wichtig sei nun, dass vorerst die Unterstützungszone um 160 bis 162 Euro verteidigt werde.Für stürmische Zeiten sei das Papier goldrichtig. Investierte Anleger achten auf den Stopp bei 120,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link