Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (24.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Mega-Übernahmen habe CEO Theodor Weimer für die Deutsche Börse ausgeschlossen. Zu groß sei das Trauma nach dem wiederholten Versuch einer Fusion mit der LSE. Dafür würden nun kleinere Zukäufe in den Fokus rücken. Laut Insidern habe der Markbetreiber seine Fühler nach der italienischen Börsengesellschaft ausgestreckt.Neben den Deutschen solle es mindestens drei weitere Bieter geben, so die Schweizer Börse Six, oder ein Konsortium aus dem französischen Börsenkonzern Euronext und der italienischen Staatsbank CDP. Außerdem solle laut Berichten auch die amerikanische NASDAQ Inc. Interesse bekundet haben.Die Interessenten hätten unverbindliche Übernahmeofferten für den 62,5-prozentigen Mehrheitsanteil der Staatsanleihen-Handelsplattform MTS abgegeben, berichte das "Handelsblatt". Diese gehöre - wie auch die Mailänder Börse - zur Borsa Italia. Die Bieter strebten eine Übernahme des kompletten italienischen Börsengeschäfts an, so ein Insider. Ein Angebot für die MTS sei eine Voraussetzung für weitere Verhandlungen. Die Angebote für den MTS-Anteil sollten zwischen 300 und 350 Millionen Euro liegen.Für den Gesamtkonzern Borsa Italia könnten bis zum 11. September unverbindliche Angebote abgegeben werden. Sie befinde sich im Besitz der LSE, die allerdings mit der Übernahme von Refinitiv eine dominante Rolle beim Staatsanleihehandel spielen könnte. Die EU-Wettbewerbsaufseher würden daher zumindest auf einen Verkauf von Teilen der Borsa Italia drängen.Anleger warten Rücksetzer ab und steigen dann ein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Börse AG-Aktie. Der Stopp verbleibe bei 120,00 Euro. (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link