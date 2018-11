Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Analyst Chris Turner von Privatbank BerenbergChris Turner, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und erhöht das Kursziel von 112 auf 120 Euro.Der Börsenbetreiber profitiere im laufenden Quartal von starken, volatilitätsgetriebenen Umsätzen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem könnte der Deutschen Börse AG ein deutlicher Anstieg des Zinsderivate-Geschäfts zu Gute kommen, da sich Unternehmen wohl stärker gegen steigende Zinsen im kommenden Jahr absichern dürften. Gleichwohl sei die Deutsche Börse AG-Aktie bereits im historischen Vergleich hoch bewertet. Turner habe seine EPS-Schätzungen marginal erhöht.Chris Turner, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Börse AG-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 120 Euro angehoben. (Analyse vom 20.11.2018)