Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

141,25 EUR +0,68% (30.03.2021, 11:46)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (30.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) unter die Lupe.Seit ihrem Tief Anfang November 2020 habe sich das Papier des Börsenbetreibers die ganze Zeit zwischen 130 und 141 Euro hin und her bewegt. Im Sog eines freundlichen Gesamtmarkts könnte es nun aber der Deutschen Börse AG gelingen, aus dieser Seitwärtsrange nach oben auszubrechen. Sollte dieses Kunststück gelingen, hätte die Aktie ein Potenzial von 10%. Im Fall eines Ausbruchs ergebe sich ein theoretisches Kursziel von rund 152 Euro (Range von 11 Euro angelegt an das Ausbruchsniveau). Es sei allerdings davon auszugehen, dass die Deutsche Börse AG-Aktie dann auch den Widerstand bei 155 Euro in Angriff nehme. Zuvor müsse natürlich noch die 200-Tage-Linie bei 145 Euro überwunden werden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.03.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:141,25 EUR +0,39% (30.03.2021, 11:59)