ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.04.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Gurjit Kambo von J.P. Morgan:Gurjit Kambo, Aktienanalyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) und erhöht sein Kursziel.Das bereinigte operative Ergebnis in Q1 habe die Erwartungen übertroffen, so der Analyst. Er habe es auf höhere Erträge und bessere Kostenkontrolle zurückgeführt. Insbesondere das Abwicklungsgeschäft von Clearstream und der Derivatemarkt Eurex hätten überzeugt.Gurjit Kambo, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat das Kursziel für die Deutsche Börse AG-Aktie von 105,00 auf 108,00 Euro erhöht und sein Rating bei "overweight" belassen. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:90,40 EUR +3,57% (27.04.2017, 12:46)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:90,50 EUR +2,84% (27.04.2017, 12:31)