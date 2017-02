Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

81,789 EUR -0,18% (21.02.2017, 08:28)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (21.02.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktie: Käufer lassen nicht locker - ChartanalyseIm Juli 2015 markierte die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) vorläufig ihr finales Hoch bei 87,41 Euro und drehte anschließend in einen mittelfristigen Abwärtstrend ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei seien die Kursnotierungen bis zum letzten Quartal 2016 sogar auf ein Verlaufstief von 66,11 Euro zurückgefallen, erst an dieser Stelle sei es gelungen, eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen und bis Anfang dieses Jahres an die übergeordnete Abwärtstrendlinie, sowie das Niveau um 77,66 Euro wieder anzusteigen. Kurz darauf sei auch schon ein nachhaltiger Ausbruch darüber erfolgt und sei mit einem ersten Kursanstieg auf 83,51 Euro mehr als bestätigt worden. Seither tendiere die Deutsche Börse AG-Aktie aber wieder in einer nicht unerwarteten Konsolidierungsbewegung und sammle Kräfte für den nächsten Kursschub. Denn der kurzfristige Konsolidierungskanal könnte sich nämlich als bullische Flagge entpuppen.Bevor voreilig Long-Positionen eingegangen würden, sollten Investoren zunächst noch einen nachhaltigen Kursanstieg mindestens über den kurzfristigen Trendkanal, sowie die Marke von 82,65 Euro abwarten. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen zeitnahen Test der aktuellen Jahreshochs bei 83,51 Euro merklich an. Bei einem Anstieg der Aktie darüber bestünde sogar eine fortgesetzte Rally-Chance bis zum Zwischenhoch aus Oktober 2015 bei 85,50 Euro.Im Falle eines nachhaltigen Kursrückgangs unter die runde Marke von 80,00 Euro drohe hingegen ein Rückzug des Wertpapiers bis auf die Februartiefs bei 79,00 Euro. Theoretisch hätte der Wert der Deutschen Börse bedingt durch den aktuellen Trendkanal sogar Platz bis etwa 77,66 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:81,95 EUR +0,90% (20.02.2017, 17:35)