Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme. (07.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) notiert über 200-Tage-GD, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Ein häufig eingesetztes Instrument der Technischen Analyse, um das Trendverhalten von Aktien, Indices oder Rohstoffen zu beurteilen, seien gleitende Durchschnitte (engl.: Moving Average, Abk.: MA). Gleitende Durchschnitte (GDs) seien einfach zu berechnen, leicht zu interpretieren und vielseitig anwendbar. In erster Linie würden sie dazu dienen, die Kursbewegungen z.B. einer Aktie zu glätten. Dazu werde der Mittelwert aus den Kursen innerhalb eines bestimmten Betrachtungszeitraums gebildet. Bei der Berechnung des Durchschnittswertes gebe es unterschiedliche Ansätze. Die einfachste Möglichkeit bestehe darin, das arithmetische Mittel zu bilden. Dadurch erhalte man den einfachen gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average, SMA).Über die Einstellung der betrachteten Periode würden sich mit den GDs vorherrschende Trends und deren Ausprägungen in sämtlichen Zeitebenen darstellen lassen. So würden sich kürzere Periodeneinstellungen bis etwa 20 Tage für den Einsatz beim kurzfristigen Handeln eignen. Längere Periodeneinstellungen, ab etwa 100 Tagen, würden in der Regel für längerfristige Betrachtungen und Analysen genutzt. Eine vielbeachtete Einstellung sei der 200-Tage-GD. Er bilde den Durchschnittswert der zurückliegenden 200 Handelstage ab.Eine Einsatzmöglichkeit des 200-Tage-GD bestehe darin, ihn als Filter für die aktuelle Marktlage zu nutzen. So verwende Profi-Trader Simon Betschinger die 200-Tage-GDs im Trading-Event als "Marktampel". Seine Regeln würden vorsehen, dass die trendstabilsten Werte eines Index nur dann gekauft würden, wenn der Index selbst über seinem 200-Tage-GD notiere. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit bestehe darin, mit GDs einen Trend objektiv zu definieren. Beispielsweise könne bei einer Aktie dann von einem Aufwärtstrend ausgegangen werden, wenn ihr Kurs über dem 200-Tage-GD notiere. Solange dies der Fall sei, könnten Chancen auf der Long-Seite gesucht werden.Eine Aktie, die aktuell über ihrem 200-Tage-GD notiere, sei die Aktie der Deutschen Börse. Das Unternehmen werde am 20. Februar 2018 vorläufige Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2017 vorlegen. Die Gewinnprognosen für 2018 und 2019, die ein jährliches Wachstum von 10% bis 15% vorsehen würden, seien im vierten Quartal 2017 mit Vorlage der Neunmonatszahlen bestätigt worden.Aus charttechnischer Sicht rücke damit die Marke von 104,95 Euro wieder in den Fokus. Ein Anstieg über 104,95 Euro würde für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung sprechen. Deren nächstes Ziel stelle dann der Bereich von 109 Euro dar. Das Ziel lasse sich aus der Konsolidierung vom Sommer 2017 ableiten, die die Aktie von einem Hoch bei 98,42 Euro auf 87,83 Euro geführt habe.Sollte die Aktie der Deutschen Börse vor dem Hintergrund des aktuell schwächeren Gesamtmarktes ihre Konsolidierung fortsetzen, würden sich erste Unterstützungen bei 100,90/100,00 Euro finden. Weitere Unterstützungen sehe man in Gestalt des Zwischenhochs vom Juni 2017 bei 98,42 Euro sowie im Bereich von 96,00 Euro. Der Marke von 96,00 Euro nähere sich auch der 200-Tage-GD (aktuell: 93,73 Euro) in den kommenden Tagen an, weshalb diesem Bereich besondere Bedeutung für das Stop-Management zukomme.Die Aktie der Deutschen Börse gehöre zu den DAX-Werten, die aktuell über ihrem 200-Tage-GD notieren würden. Nach Einschätzung der Analysten sei der langfristige Aufwärtstrend intakt, sodass Trading-Chancen weiterhin trendfolgend auf der Long-Seite zu suchen seien. Stops für mögliche Long-Positionen bieten sich unterhalb des Unterstützungsbereichs bei 96,00 Euro an, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 07.02.2018)