Tradegate-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:

79,409 EUR -2,93% (27.02.2017, 14:58)



ISIN Deutsche Börse AG-Aktie:

DE0005810055



WKN Deutsche Börse AG-Aktie:

581005



Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DB1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Börse AG-Aktie:

DBOEF



Kurzprofil Deutsche Börse AG:



Als eine der größten Börsenorganisationen der Welt öffnet die Gruppe Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Investoren, Finanzinstituten und Unternehmen den Weg zu den globalen Kapitalmärkten. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über Clearing, Settlement und Custody bis zur Bereitstellung von Marktdaten und der Entwicklung und dem Betrieb der elektronischen Handelssysteme.



Ausfallsichere Systeme und die Integrität des Unternehmens als neutraler Dienstleister bilden die Basis seiner Geschäftsphilosophie. Die Deutsche Börse AG strebt nach der Erfüllung höchster Standards, um innovative Produkte und Dienstleistungen für internationale Finanzmärkte anzubieten. (27.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Börse AG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF).Laut einer Ad hoc-Mitteilung des Börsenbetreibers von gestern sei der im Rahmen der angestrebten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) geplante Verkauf der LCH.Clearnet SA nicht ausreichend, um wettbewerbsrechtliche Bedenken der EU-Kommission zu zerschlagen. Daher habe die Kommission die LSE aufgefordert, sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung (60%) an der MTS S.p.A. zu trennen. Auf dieser elektronischen Handelsplattform würden vorwiegend italienische Staatsanleihen gehandelt und ein Verbleib im Konsolidierungskreis der beiden Börsenbetreiber hätte offenbar eine marktbeherrschende Stellung im italienischen Markt zur Folge gehabt. Dieser Aufforderung wolle die LSE nicht nachkommen, so dass eine fusionskartellrechtliche Freigabe durch die EU-Kommission nach heutigem Stand nach Meinung des Analysten ausgeschlossen sei.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Deutsche Börse AG-Aktie. Das Kursziel werde bei 86 Euro belassen. (Analyse vom 27.02.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Börse AG-Aktie:79,38 EUR -2,76% (27.02.2017, 14:50)