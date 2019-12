Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

38,50 EUR -0,65% (12.12.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

38,55 EUR +1,05% (13.12.2019, 08:35)



ISIN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DE000A1TNUT7



WKN Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

A1TNUT



Ticker-Symbol Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:

DBAN



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (13.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) von 40 auf 43 Euro.Am 10. Dezember habe die DBAG den Geschäftsbericht 2018/19 veröffentlicht, das am 30. September geendet habe, und zu einer Analystenkonferenz geladen. Nach einem turbulenten Jahresverlauf mit zahlreichen Anpassungen der Gesamtjahresprognose aufgrund negativer Entwicklungen am Kapitalmarkt und der Entwicklung einiger Portfoliounternehmen habe das Unternehmen letztendlich durch die Veräußerung der Beteiligung an inexio kurz vor Geschäftsjahresende über ein Ergebnis über den ursprünglichen Erwartungen berichten können. Die Erträge aus dem Beteiligungsgeschäft hätten bei nahezu 50 Mio. Euro gelegen. Im zweiten Segment, nämlich der Fondberatung, seien die Erträge aufgrund der niedrigeren Vergütungen aus den Funds V, VI, und dem ECF rückläufig gewesen und hätten zum Geschäftsjahresende bei 28,2 Mio. Euro gelegen. Der Personalaufwand des Konzerns habe mit 21 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 18 Mio. Euro gelegen. Das Konzernergebnis habe somit alles in allem bei nahezu 46 Mio. Euro gelegen. Dies führe zu einem Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie, eine Erhöhung von mehr als 3% gegenüber der Vorjahresausschüttung und der Erwartung der Analysten von SRC Research einer unveränderten Dividende.Sehr erfreulich sei auch die ebenfalls vor zwei Tagen bekanntgegebene Auflage eines neuen Funds, dem DBAG Fund VIII. Der Achter Fonds habe eine Zielgröße von 1,1 Mrd. Euro und bereits jetzt Zusagen in Höhe von 1,05 Mrd. Euro. Die Konditionen des Fonds seien attraktiv und würden in den kommenden Jahren für einen deutlichen Anstieg der Erträge im Segment Fondsberatung sorgen. Erste Investitionen aus dem neuen Fonds würden die Analysten von SRC Research in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres, also im Frühjahr 2020 erwarten.Hinsichtlich des laufenden Geschäftsjahres sei das Unternehmen in seinen Erwartungen zurückhaltender. Die Gesellschaft gehe von einem leicht rückläufigen Nettovermögenswert aus, welcher ab diesem Jahr auch eine der neuen Kenngrößen der Erfolgsmessung darstelle. Während die Erträge aus dem Beteiligungsgeschäft deutlich niedriger ausfallen sollten, werde ein deutlich höherer Ertrag aus dem Fondgeschäft erwartet. Das Konzernergebnis solle zwischen 20% und 40% unter 46,8 Mio. Euro ausfallen. Das höher als erwartete 2018/19 Ergebnis, die Anhebung der Dividende und ihr positiver Ausblick würden die Analysten von SRC Research veranlassen, das Kursziel von 40 Euro auf 43 Euro anzuheben. Die Aktie habe seit dem letzten Update vom 30. September bereits über 20% zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link