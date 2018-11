Börsenplätze Deutsche Beteiligungs AG-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (18.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen das Kursziel von 44 auf 45 Euro.Am 14. November habe das Unternehmen erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlicht, welches am 30. September geendet habe. Nach vorläufigen Zahlen liege das Konzernergebnis demnach bei rund 33 Mio. Euro und somit leicht unter der Erwartung der Analysten von SRC Research, stimme jedoch mit der Guidance des Unternehmens überein. Einen entscheidenden Faktor für das Konzernergebnis spiele hierbei die Kapitalmarktentwicklung, welche sich über die Bewertung der Portfoliounternehmen zum Stichtag direkt auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken würden. Das Ergebnis sei hierbei mit rund 10 Mio. Euro belastet worden. Weiterhin hätten sich weitere Ergebnisbelastungen durch die Anpassung der Bilanzierung des Carried Interest ergeben, über welche die Analysten von SRC Research bereits berichtet hätten. Im Vergleich zum Vorjahreswert sei weiter zu beachten, dass dieser durch eine Vielzahl von sehr erfolgreichen Veräußerungen geprägt gewesen sei und somit in diesem Geschäftsjahr erwartungsgemäß deutlich nicht habe erreicht werden können.Erfreulich sei, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr erneut die Dividende erhöhen könne und somit die Erwartung der Analysten von SRC Research übertreffe, da sie nur von einer gleichbleibenden Dividendenzahlung ausgegangen seien. Aufgrund eines hohen Bilanzgewinns von mehr als 170 Mio. Euro, welche mit einer entsprechend hohen Liquidität verbunden sei, könne die DBAG die Dividende von 1,40 Euro je Aktie in 2016/17 auf nun 1,45 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017/18 erhöhen und dies auf der Hauptversammlung vorgeschlagen werde. Dies sei somit die dritte Dividendenerhöhung in Folge und entspreche einer aktuellen Dividendenrendite von über 4%.Das Unternehmen werde seinen vollständigen Geschäftsbericht 2017/18 in zwei Wochen, am 30. November, im Rahmen einer Analystenkonferenz veröffentlichen und mehr Details über das zurückliegende Geschäftsjahr und der Entwicklung des Portfolios mitteilen. Dieses sei kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2017/18 und auch bereits im laufenden Geschäftsjahr nochmals deutlich erweitert worden und stelle somit jetzt schon eine gute Ausgangslage für 2018/19 und die Folgejahre dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link