Kurzprofil Deutsche Beteiligungs AG:



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) legt geschlossene Private-Equity-Fonds auf und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie ihre Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Ihr unternehmerischer Investitionsansatz macht sie zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das von der DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. (08.08.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Beteiligungs AG-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN) und erhöhen das Kursziel von 44 auf 46 Euro.Das Unternehmen hat am Dienstag seine Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres veröffentlicht und am Morgen zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Das Nettoergebnis habe dabei gegenüber der Vorjahresperiode auf knapp 79 Mio. Euro verdreifacht werden können. Getrieben worden sei das Ergebnis durch eine Vielzahl von Verkäufen. Allen voran hätten insbesondere die letzten drei Verkäufe von Formel D, ProXess und der Schülerhilfe, über welche die Analysten von SRC Research mit ihren Updates aus dem Mai und Juni berichtete hätten, beigetragen. Der Hauptanteil des Nettogewinns stamme mit über 75 Mio. Euro aus dem Beteiligungsgeschäft. Hierbei sei der Fair Value der Beteiligungen durch die Veräußerungen und dem allgemeinen Marktumfeld um rund 72 Mio. Euro erhöht worden. Somit sei auch der Portfoliowert trotz zahlreicher Verkäufe im Verlauf der ersten neun Monate um über 55 Mio. Euro auf fast 360 Mio. Euro gestiegen.Neben dem erfreulichen Ergebnis der Private Equity Investments seien auch die Zahlen aus der Fondsberatung sehr überzeugend gewesen. Nachdem das Ergebnis vor Steuern in der Vorjahresperiode mit -1,3 Mio. Euro noch negativ ausgefallen und durch Einmaleffekte belastet gewesen sei, sei in diesem Jahr ein positives Ergebnis nach neun Monaten von 3,1 Mio. Euro erzielt worden. Dies habe vor allem an den zusätzlichen Erträgen aus dem neuen DBAG Fund VII gelegen, wessen Investitionsperiode Ende 2016 begonnen habe. Diese Erträge hätten die niedrigeren Erträge aufgrund der Veräußerungen aus dem Fund V, sowie die höheren Personalkosten und die höheren Rückstellungen für variable Vergütungen mehr als kompensiert.Die DBAG habe mit fünf MBOs und vier Veräußerungen in den ersten drei Quartalen einen beeindruckenden Deal Flow vorgewiesen. Zusätzlich seien nach dem Stichtag noch drei weitere sehr lukrative Beteiligungen veräußert worden. In Folge des hohen Ergebnisses der ersten drei Quartale hätten die Analysten von SRC Research ihre GuV-Prognose für das Gesamtjahr nochmals angehoben und würden jetzt von einem Nettoergebnis von über 87 Mio. Euro ausgehen. Aufgrund des sehr positiven Verlaufs des Geschäftsjahres und den guten Aussichten für die kommenden Quartale würden sie ihr Kursziel erneut von 44 Euro auf 46 Euro erhöhen.