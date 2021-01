XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,949 EUR +0,06% (30.12.2020, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,90 USD +0,09% (31.12.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das vergangene Jahr sei für den Frankfurter Finanzkonzern deutlich besser gelaufen als gedacht. Trotz der Corona-Krise stehe ein Plus von fast 30% bei der Deutsche Bank-Aktie zu Buche. Sehr gute Geschäfte im Investmentbanking und ein fortschreitender Umbau hätten alle Erwartungen übertroffen. Damit gebe sich CEO Christian Sewing aber nicht mehr zufrieden. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" habe er gesagt: "Im Vergleich stehen wir immer besser da und schaffen damit die Voraussetzungen, dass wir bei einer möglichen Konsolidierung der europäischen Banken mit am Tisch sitzen - und das nicht nur als Juniorpartner." Hintergrund sei die zunehmende Zahl an Übernahmen in der Bankenbranche, die von Südeuropa aus derzeit Fahrt aufnehme."Das muss unser Anspruch sein, und das ist auch für Deutschland wichtig. Bei Finanzdienstleistungen vor allem vom Import abhängig zu sein wäre ein strategischer Fehler." Bis 2022 liege der Fokus auf der Transformation der Deutschen Bank. "Aber jedes Quartal, in dem wir dabei erfolgreich sind, macht uns stärker", so Sewing. Positiv habe er zudem die starken Zahlen des Investmentbankings hervorgehoben: "Ich bin sehr stolz, dass wir hier jetzt noch erfolgreicher arbeiten, als wir es ursprünglich erwartet hatten."Die Deutsche Bank-Aktie habe sich trotz des verschärften Lockdowns bisher gut gehalten. Sewing habe bereits letztes Jahr neuen Optimismus versprüht, nachdem der Konzernumbau schneller als gedacht angelaufen sei. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Die nächste Hürde liege im Bereich von 10 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,003 EUR +0,35% (04.01.2021, 08:39)