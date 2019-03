Die Aussichten für den europäischen Bankensektor seien wiederum viel schlechter als zum Beispiel in den USA. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass selbst eine lehrbuchmäßig durchgeführte Fusion zu einem Finanzinstitut führen, das in der Lage sein wird, diese grundlegende Schwäche zu umgehen und viel besser als der europäische Durchschnitt zu performen, so die Experten von XTB. (Analyse vom 22.03.2019)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Was lange Zeit gemunkelt worden sei, werde langsam Realität: Deutsche Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hätten am vergangenen Wochenende angekündigt, dass sie formelle Fusionsgespräche aufnehmen würden. Die Aktien der beiden Kreditgeber hätten Kurseinbrüche erlebt, da die Bemühungen einer Trendwende nur langsam wirksam geworden seien. Der Erfolg könnte jedoch von den Maßnahmen der Bundesregierung abhängen. In dieser Analyse werfen die Experten von XTB einen Blick auf den Hintergrund der Fusion sowie die damit verbundenen Vorteile und Risiken.Bevor sich die Experten der Fusion selbst widmen würden, empfehle sich ein Blick auf die Charts, um herauszufinden, wie die beiden Kreditgeber die vergangenen zehn Jahre bewältigt hätten. Die Deutsche Bank habe während der Finanzkrise deutlich geringere Schäden als ihre Peers aus den USA erlitten und ihrerseits keine extremen Maßnahmen wie einen Rettungsplan gebraucht. Für die Deutsche Bank habe die reale Krise jedoch nach der globalen Finanzkrise begonnen. Mangelnde oder fehlende Umsatz- und Ergebnissteigerungen in den meisten Quartalen sowie eine Reihe von Geldstrafen und Unternehmensskandalen hätten die Deutsche Bank-Aktie in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 90% sinken lassen. Die Geschichte der Commerzbank nach der Krise sehe hier sehr ähnlich aus. Die Commerzbank habe jedoch eine staatliche Rettungsaktion benötigt, um die Finanzkrise zu überstehen, und Deutschland halte nun 15% der Anteile an dem Kreditgeber. Beide Banken hätten Pläne zur Neustrukturierung aufgelegt, die jedoch nur langsam in Kraft getreten seien, so dass die Gefahr bestehe, dass beide Banken nach der nächsten möglichen Krise nicht ausreichend in Form seien.Abgesehen davon hätten die gesunkenen Bewertungen die Gefahr erhöht, dass die beiden Banken als potenzielle Übernahmeziele in den Fokus rücken würden. Beide Kreditgeber würden eine wichtige Rolle in der exportorientierten deutschen Wirtschaft spielen, daher wolle das Land beide Unternehmen in deutscher Hand halten. Dies gelte insbesondere für die Commerzbank, die einer der wichtigsten Kreditgeber für den deutschen Mittelstand sei. Die Kombination der beiden Unternehmen könnte eine "Mega-Bank" schaffen, auf die sich deutsche Unternehmen verlassen könnten und die international mit den größten globalen Banken konkurrieren könne. Das sei mehr oder weniger der Grund, warum Finanzminister Olaf Scholz ein so starker Befürworter der Zusammenlegung sei. Folgende Fragen würden sich in diesem Kontext stellen: Welche Chancen und Risiken würden sich direkt aus dieser Fusion ergeben? Werde das Risikoverhältnis gut genug sein, um den Deal zu rechtfertigen?Die Experten von XTB beginnen mit den Vorteilen der Fusion. Die offensichtlichsten seien Kosteneinsparungen und Synergien im Privatkundengeschäft. Der deutsche Privatkundensektor sei stark fragmentiert und die deutschen Städte seien wiederum mit Einzelhandelsfilialen verschiedener Banken überfüllt (eine Filiale pro 2.500 Bundesbürger im Durchschnitt). Deutsche Bank und Commerzbank hätten Ende 2018 rund 1.400 bzw. 1.000 Filialen in Deutschland gehabt, von denen einige aufgrund von Überschneidungen voraussichtlich geschlossen würden. Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die zunehmenden Nutzung von Mobile-Banking-Dienstleistungen, die die Nachfrage und den Bedarf an teuren Filialen schrumpfen lasse. Darüber hinaus werde das fusionierte Unternehmen einen beachtlichen Anteil von 20% am deutschen Privatkundenmarkt sowie mehr als 35 Mio. Privat- und Firmenkunden haben.Sowohl Commerzbank als auch Deutsche Bank hätten mehr als genug Zeit gehabt, um sich zumindest den Rentabilitätskennzahlen anderer europäischer Kreditgeber anzunähern, so dass Probleme durch interne Faktoren (z.B. ineffizientes Management) resultieren könnten. In diesem Fall würden weder eine Fusion noch eine zusätzliche Kapitalisierung die Schuld an der aktuellen Situation der beiden Kreditgeber und des fusionierten Unternehmens beiseitelegen.Ob die Fusion vollzogen werde oder nicht, hänge von der Entscheidung der Beteiligten ab. Cerberus Capital Management (halte signifikante Anteile an beiden Banken) und die Bundesregierung (halte große Beteiligung an der Commerzbank) seien dafür verantwortlich. Vorstandsmitglieder, die Gewerkschaften vertreten würden, würden den Deal wahrscheinlich nicht unterstützen, es sei denn, die Regierung gebe "grünes Licht" für den geplanten Stellenabbau. Deutschland plane zudem für Ende 2019 einen "Fonds der nationalen Champions", um mit einem Teil der gesammelten Mittel beiden Banken nach der Fusion zusätzliches Kapital zur Verfügung zu stellen. Eine solche Lösung dürfte jedoch auf den Widerstand der Aktionäre stoßen, da sie ihre Beteiligungen verwässern würde. Aktionäre seien zudem über die Leitung des neuen Unternehmens besorgt. Der derzeitige Commerzbank-Chef Martin Zielke gelte als besserer und erfolgreicherer Manager als Christian Sewing von der Deutschen Bank. Da die Deutsche Bank bei diesem Deal jedoch wahrscheinlich ein Erwerber sein werde, sei es auch wahrscheinlich, dass Führungskräfte der Deutschen Bank Spitzenpositionen in der neuen Bank einnehmen würden.Zusammenfassend lasse sich sagen, dass es schwierig sein werde, die notwendigen Genehmigungen für einen Deal zu erhalten, da Lösungen für einige Probleme wiederum Komplikationen an anderer Stelle schaffen würden. Es scheine, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur möglichen Kapitalisierung entscheidend dafür sein könnten, ob die Transaktion zustande komme oder nicht.Auch wenn im Fusionsfall alles gut enden sollte, bedeute dies nicht, dass die neue deutsche Bank deutlich besser abschneiden werde als der Rest der europäischen Banken. Die konjunkturelle Verlangsamung und die Unsicherheit in Europa dürften dazu führen, dass Unternehmen ihre Investitionen verschieben würden und die Kreditnachfrage schrumpfen könnte. Zudem würden die extrem niedrigen Zinsen den Banken wenig Flexibilität bei den Margen lassen.