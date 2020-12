Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Management der Deutschen Bank habe beim gestrigen Investorentag ein Update zur aktuellen Strategie gegeben. Wie erwartet seien die langfristigen Zielvorgaben für das Investmentbanking erhöht worden. Zudem sollten die Kosten mittelfristig noch weiter gedrückt werden. Die Erwartungen einer anderen Sparte könnten dagegen wohl nicht erfüllt werden. Aber das Kapitalthema sei mittlerweile vom Tisch.Laut CEO Christian Sewing trete die Deutsche Bank in die nächste Phase der Restrukturierung ein. Zum Jahresende werde das Institut 85 % der umbaubedingten Effekte hinter sich gelassen haben. "Daher sollte es keinen Zweifel mehr geben, dass wir unsere Strategie mit bestehenden Ressourcen finanzieren können. In anderen Worten: Wir glauben, dieser Fortschritt zeigt, dass das Kapitalthema vom Tisch ist." Nun müsse es darum gehen, die "nachhaltige Ertragskraft sicherzustellen", so Sewing.Die Märkte hätten es schon erwartet, die Investmentbank solle 2022 mit drei statt bisher nur zwei Prozent bei den Erträgen wachsen. Das habe Sewing gestern verkündet. Derzeit gebe es bedingt durch die Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur vor allem für die Händler der Bank. Im übernächsten Jahr würde die Investmentbank nach der Prognose mit 8,5 Milliarden Euro 600 Millionen Euro mehr als bisher geplant zum Konzernertrag beisteuern. Das wäre ein Drittel des insgesamt geplanten Erlöses. Auch für das laufende Quartal spreche das Management von guten Geschäften, die auch die nächsten Quartale anhalten sollten.Die Unternehmerbank - eigentlich die stabile Ertragsquelle, die mehr zum Konzernerfolg beitragen sollte - habe die Ertragsziele gekürzt. Statt drei sollten es nunmehr nur ein Prozent Wachstum am Ende des Umbaus 2022 sein. Dabei würden der Sparte das Zinstief und Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite beziehungsweise tatsächliche Ausfälle wahrscheinlich noch länger zusetzen. Das Asset Management mit der Tochter DWS Group solle hingegen die Erträge jährlich um zwei statt des bisher geplanten einen Prozents steigern können.Anleger hätten sich wohl etwas mehr erhofft, die Aktie der Deutschen Bank sei gestern mit fast zwei Prozent Minus aus dem Handel gegangen. Die erhöhte Prognose des Investmentbankings sei keine Überraschung gewesen, das stark verminderte Ziel der Unternehmerbanker habe doch einige kalt erwischt. Vor dem Hintergrund des Umfelds sei es aber ebenfalls nicht verwunderlich.Kurzfristig können Anleger die Aktie weiter zukaufen, im kommenden Jahr könnte das Thema Übernahmen und Fusionen wieder auf den Tisch kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Mit Material von dpa-AFX