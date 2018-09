Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,791 EUR -0,10% (17.09.2018, 14:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,40 USD +0,35% (14.09.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Top-Manager und Aufsichtsrat der Deutschen Bank hätte sich am Wochenende in Hamburg zu ihrem jährlichen Strategietreffen getroffen. Auch ein Zusammenschluss mit der Commerzbank sei dort Thema gewesen. Doch Deutsche Bank-Chef Christian Sewing halte sein Haus noch nicht reif für diesen Schritt. Naheliegender könnte zunächst eine umfangreiche Verlagerung von Vermögenswerten von London nach Frankfurt sein. Gestern habe die Financial Times unter Berufung auf Insider berichtet, es könnten Vermögenswerte im Umfang von etwa zwei Drittel der Summe von ca. 600 Milliarden Euro aus der britischen Hauptstadt nach Frankfurt verlagert werden. Die Deutsche Bank-Aktie rutsche in schwächerem Umfeld am Montag wieder ab.Der DAX-Titel hänge derzeit zwischen 9,46 Euro und 10-Euro-Marke gefangen. Selbst ein Ausbruch nach oben würde wohl schnell bei 10,30 Euro wieder ins Stocken geraten. Dort verlaufe der Abwärtstrend seit vergangenem Dezember.Angesichts der nach wie vor im Umbau befindlichen Bank drängt sich ein Investment weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,796 EUR +0,13% (17.09.2018, 14:46)