Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.01.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank kontert Warburg-Vorwürfe - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) muss sich mit einer Klage der Hamburger Privatbank Warburg herumschlagen, so die Experten von "FONDS professionell".Der deutsche Branchenprimus solle als Dienstleister von Warburg bei umstrittenen Cum-Ex-Geschäften zu hohe Steuern einbehalten haben. Die Deutsche Bank weise das entschieden zurück.Die Steueraffäre rund um sogenannte Cum-Ex-Dividendendeals beschäftige deutsche Banken und andere Finanzdienstleister schon seit geraumer Zeit. Nun sei auch die Hamburger Privatbank Warburg aus diesem Grund ins Visier der Steuerfahnder geraten. Diese wehre sich aber und suche die Schuld für unrechtmäßig erstattete Steuern bei der Deutschen Bank. Der angeschwärzte Branchenprimus kontere die Vorwürfe nun entschieden, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) meldet.Die Staatsanwaltschaft Köln ermittele gegen hochrangige Warburg-Mitarbeiter wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Die Bank solle bei Aktiengeschäften jahrelang "pflichtwidrig" unterlassen haben, fällige Steuern einzubehalten und an die Finanzämter abzuführen. Die Behörden würden der Bank laut Presseberichten vorwerfen, beim Handel von Aktien bis zu 146 Millionen Euro de Fiskus vornthalten zu haben. In Summe habe das Hamburger Finanzamt bislang 47 Millionen Euro zurückgefordert.Warburg sei der Meinung, dass die Schuld dafür bei der Deutschen Bank liege und habe diese daher verklagt. Die Begründung: Die Frankfurter Banker hätten bei den betreffenden Aktiengeschäften als Dienstleister agiert, sodass sie die Steuern hätten abführen müssten. In der Klageschrift seien laut der Zeitung zahlreiche Aktiengeschäfte aufgelistet, bei denen das Frankfurter Geldhaus nicht korrekt gerechnet haben solle.Die Deutsche Bank weise diese Sichtweise laut der "FAZ" am Donnerstag aber zurück. Der Bank sei bisher keine Klage zugestellt worden. Daher könne sie auf die Details auch nicht eingehen. Auch das Frankfurter Landgericht habe der Zeitung zufolge den Eingang der Klage noch nicht bestätigt. So viel sei aus Sicht der Deutschen Bank aber klar: "Es besteht zwischen Warburg und der Deutschen Bank keine Vertragsbeziehung. Die Steuerpflicht gegenüber dem Finanzamt Hamburg obliegt allein Warburg", habe ein Banksprecher der "FAZ" gesagt.