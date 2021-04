Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,542 EUR +2,09% (29.04.2021, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,584 EUR +2,73% (29.04.2021, 10:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,35 USD +1,73% (28.04.2021, )



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: , WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das habe es lange nicht mehr gegeben. Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern mit mehr als 10% satt zugelegt und sei damit der beste Wert im DAX gewesen. Erstmals seit Längerem sei dem Frankfurter Finanzkonzern wieder ein Milliardengewinn gelungen, es sei der höchste Wert seit 2014 gewesen. Zahlreiche Analysten hätten sich anschließend zu Wort gemeldet.Der Großteil der Analysten bleibe zwar in einer abwartenden Haltung. Allerdings Viele Experten hätten aber bereits im letzten Jahr prognostiziert, dass sich die Sonderkonjunktur im Investmentbanking abschwächen würde. Bekanntlich sei das Gegenteil passiert. Nun hätten allerdings auch die Privatkundensparte und das Geschäft mit Unternehmen die Erwartungen deutlich übertroffen, was auch an geringeren Rückstellungen gelegen habe.Charttechnisch sehe es nun positiv aus für die Deutsche Bank-Aktie. Nach Zahlen sei der bei 10,47 Euro verlaufende Abwärtstrend nach oben verlassen worden, zuvor habe die Notierung bereits die GD50 bei 10,35 Euro geknackt. Dadurch seien Kaufsignale generiert worden, die sich im Laufe der restlichen Woche beweisen müssten. Die Empfehlung, vor den Zahlen einzusteigen, sei aufgegangen. Wer noch nicht investiert sei, könne den Schwung nutzen und eine Position aufbauen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: