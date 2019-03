WKN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank bestätigt Fusionsgespräche mit Commerzbank - AktiennewsDas Gerede von einer "Deutschen Commerzbank" war lange Zeit nicht mehr als ein "Running Gag" der Frankfurter Finanzszene, so die Experten von "FONDS professionell".Doch in den vergangenen Wochen seien die Spekulationen immer konkreter geworden. Nun räume Deutschlands größtes Geldhaus ein: An den Gerüchten sei was dran.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe offiziell bestätigt, mit der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) über einen Zusammenschluss zu sprechen. "Mit Blick auf sich bietende Opportunitäten hat der Vorstand der Deutschen Bank beschlossen, strategische Optionen zu prüfen", habe das Frankfurter Institut am Sonntag mitgeteilt. "Diese Optionen wird der Vorstand daraufhin bewerten, ob sie Wachstum und Profitabilität der Bank stärken."Noch aber stünden die Verhandlungen ganz am Anfang. Es gebe keine Gewähr, dass es zu einer Transaktion komme, betone die Bank. "Wir müssen uns mit Gelegenheiten beschäftigen, wenn sie sich bieten. Die Konsolidierung der Bankenbranche in Deutschland und Europa ist für uns ein wichtiges Thema. Wir werden ausschließlich wirtschaftlich sinnvolle Optionen verfolgen", verspreche Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing in einem Memo an die Belegschaft, aus dem Bloomberg zitiere.In den vergangenen Monaten habe es immer lauter werdende Gerüchte über eine mögliche Fusion der beiden Geldhäuser gegeben. Zuletzt habe sogar Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Diskussion befeuert. "Es gibt Beratungen über die Situation, wie sie ist. Die Bundesregierung ist ein fairer Begleiter von privatwirtschaftlichen Diskussionen", habe Scholz gesagt.Großaktionär plädiere für SchulterschlussZuvor habe der Großaktionär Cerberus laut Medienberichten seine Meinung geändert - er befürwortet nun einen Zusammenschluss. Ende 2017 habe Cerberus-Chef Stephen Feinberg noch erklärt, dass er keine Fusion anstrebe. Cerberus gehöre zu den größten Aktionären beider Banken. Eine "Deutsche Commerzbank" wäre zwar keines der Topinstitute in Europa, die beiden Banken könnten aber nach Ansicht von Cerberus den technologischen Wandel gemeinsam besser bewältigen. Auch andere Aktienanleger würden die Pläne der beiden führenden deutschen Geschäftsbanken offenbar. goutieren Im frühen Montagshandel hätten die Anteilscheine der möglichen Partner ihre jeweiligen Indizes (DAX respektive MDAX) mit klarem Vorsprung angeführt.Aus kartellrechtlicher Sicht dürfte einer Fusion trotz eines addierten Anteils am deutschen Bankenmarkt von schätzungsweise einem Fünftel wenig im Wege stehen. "Die Geschäftsfelder der beiden Banken überschneiden sich entweder nur gering oder sind spürbarem Wettbewerb ausgesetzt - auch noch nach einer möglichen Fusion", zitiere die "Rheinische Post" aus einem Gespräch mit Achim Wambach. Bedenken äußere der Chef der Monopolkommission allerdings an anderer Stelle: "Durch den Zusammenschluss entsteht möglicherweise eine neue Bedrohung für die Finanzwelt, nämlich durch einen Anstieg des Systemrisikos."Erhebliche Zweifel würden Arbeitnehmervertreter anmelden - allen voran wegen wahrscheinlicher Jobverluste, die Branchenkenner gemessen an der addierten Gesamtbelegschaft des Bankenduos von rund 133.000 Vollzeitstellen auf wenigstens knapp acht und in der Spitze auf bis zu 22 Prozent beziffern."Wir lehnen eine mögliche Fusion beider Häuser mit Blick auf die Gefährdung von zehntausenden Arbeitsplätzen ab", erkläre Jan Duscheck, Bankenexperte bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Eine Fusion käme seiner Ansicht nach zur Unzeit, brächte sie doch vor allem zusätzliche Risiken und Probleme für beide Banken, ohne dass "alte Baustellen" bereits abgearbeitet wären. Ein Mehrwert für die Institute selber, die Verbraucher, die Wirtschaft und für die Beschäftigten sei nicht erkennbar.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,66 EUR +7,18% (18.03.2019, 13:23)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,659 EUR +7,45% (18.03.2019, 13:38)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001