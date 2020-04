Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Um der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie Einhalt zu gebieten, stünden derzeit vielerorts große Teile des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft still. Die Maßnahmen würden u.a. Hotels und Freizeiteinrichtungen hart treffen - auch die von US-Präsident Donald Trump. Die Trump Organization, das Familienunternehmen des US-Präsidenten, verhandle deshalb mit Vertretern der Deutsche Bank über die Stundung von Kreditzahlungen und Aufschub bei anderen finanziellen Verpflichtungen. Das habe am Donnerstag die "New York Times" unter Berufung auf Finanzkreise und entsprechende Dokumente berichtet. Auf Hilfe aus dem 500 Mrd. USD schweren Rettungsfonds, den die US-Regierung in der Vorwoche beschlossen habe, könne Trump dabei nicht hoffen - der Präsident und seine Familie sowie deren Unternehmen seien explizit vom Zugang zu diesen Geldern ausgeschlossen worden.Die Deutsche Bank gelte als größter Gläubiger von Donald Trump. Seit 1998 habe sie Kredite im Volumen von rund 2 Mrd. USD an Trump und seine Unternehmen vergeben. Zum Beginn seiner Amtszeit sei der US-Präsident bei der Großbank noch mit 350 Mio.USD in der Kreide gestanden. Rückblickend seien diese Geschäfte für die Deutsche Bank in mehrfacher Hinsicht pikant. Auch der aktuelle Fall bedeute für die Deutsche Bank ein Dilemma: Einerseits solle nicht der Eindruck entstehen, Trump und sein Familienunternehmen würden eine Sonderbehandlung erhalten. Andererseits werde sich das Frankfurter Finanzinstitut das Verhältnis zum US-Präsidenten nicht verbauen wollen - zumal Trump ja für seine öffentlichen Fehden mit einzelne Unternehmen berüchtigt sei. Die Deutsche Bank habe eine Stellungnahme gegenüber der "New York Times" abgelehnt.Nach der Kurserholung in der Vorwoche habe die Deutsche Bank-Aktie einen Teil der Gewinne in den letzten Tagen wieder abgeben müssen. Ein Kauf des Titels dränge sich nach Einschätzung weiterhin nicht auf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,54 EUR +0,47% (03.04.2020, 12:50)