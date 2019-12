XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Jahr 2019 sei für Deutsche Bank-Aktionäre zum Vergessen gewesen. Die Talfahrt der Papiere habe sich unvermindert fortgesetzt, wenn auch mit geringerem Tempo. Bis jetzt hätten Aktionäre knapp sieben Prozent seit Jahresbeginn verloren. Selbst der gebeutelte Branchenindex Euro Stoxx Banks habe mit mehr als sieben Prozent besser performt, ganz zu schweigen vom Leitindex DAX mit fast 23 Prozent. Werde zumindest das nächste Jahr besser?Der Großteil der Analysten gehe nicht davon aus. Lediglich ein Experte empfehle die Aktie noch zum Kauf. Von insgesamt 30 Analysten würden 17 zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 6,26 Euro und somit unter dem aktuellen Kurs. Im kommenden Jahr solle der Erlös bei 22,6 Milliarden Euro liegen, das seien weniger als die 23,4 Milliarden, die für dieses Jahr erwartet würden. Zwar würden die Experten wieder mit einem Gewinn rechnen, allerdings solle er sich vor Steuern nur auf 371 Millionen Euro belaufen.Auch fundamental sei die Aktie kein Kauf. Das erwartete KGV für 2020 liege bei 24 und damit deutlich über dem Schnitt von für die Eurozonenbanken von 9,1. In den vergangenen drei Jahren sei zudem eine Dividende gezahlt worden. Die Analysten würden erwarten, dass sie nächstes Jahr vorerst gestrichen werde. Was viele Anleger noch als günstige Bewertung auffassen würden, sei das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Bei Value-Investoren gelte ein Wert unter eins als unterbewertet. Demnach wäre die Deutsche Bank spottbillig und noch günstiger als die Konkurrenz mit 0,68. Die Sache habe aber einen Haken: Bei Banken, vor allem nach der Finanzkrise, sei ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter eins mittlerweile eher ein Anzeichen von Bilanzschwäche und niedriger Profitabilität.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: