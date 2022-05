NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der gestrige Zinsentscheid der FED habe in den USA die Märkte beflügelt. Denn die US-Notenbank habe weniger aggressiv als gedacht reagiert. Zu den Profiteuren hätten u.a. Finanztitel gehört, auch die Deutsche Bank habe positiv reagiert. Eine wichtige Marke sei nun gefallen.Die Bewertung der Deutschen Bank mit einem 2022er-KGV von 6 sei deutlich günstiger als der Gesamtsektor mit 8. Somit sei der Rückgang beim KGV nicht nur den Kursverlusten der letzten Monate geschuldet. Eine weniger aggressive FED-Politik und eine Zinswende in der Eurozone könnten nun für mittelfristig höhere Kurse sorgen. Halte sich im Tagesverlauf die 10-Euro-Marke, dann könnten mutige Anleger noch einsteigen. Investierte sollten die Deutsche Bank-Aktie halten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,927 EUR -1,16% (05.05.2022, 10:31)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,848 EUR +0,31% (05.05.2022, 10:54)