Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,718 EUR -1,10% (20.05.2019, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,58 USD -1,04% (17.05.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.05.2019/ac/a/d)





US-Ermittler und der Kongress wollten die Deutsche Bank zwingen, Unterlagen über ihre jahrelange Geschäftsbeziehung mit dem US-Präsidenten zu veröffentlichen. Jetzt werde bekannt, dass das deutsche Geldhaus schon länger Bedenken gehabt habe. Passiert sei allerdings offenbar nichts.Die Geschäfte mit Trump hätten für die Deutsche Bank einen faden Beigeschmack, auch wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Bis es klare Ergebnisse gebe, würden die oppositionellen Demokraten im Kongress nicht locker lassen. Zumal im kommenden Jahr ein neuer US-Präsident gewählt werde.Für die Deutsche Bank heiße das, dass es wahrscheinlich weitere Negativschlagzeilen geben werde. Dabei müsste das Geldhaus sich auf sich selbst besinnen und eine tragfähige Strategie ausarbeiten. Die Deutsche Bank-Aktie bleibe weiter auf der Beobachtungsliste, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)