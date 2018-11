Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ein Blick auf den Langfrist-Chart der Deutsche Bank-Aktie seit 1997 zeige derzeit wenig Hoffnung für Deutschlands größte Privatbank. Auch die oft zitierte Fusion mit der Commerzbank würde nur wenig bringen, um gegen die großen US-Konkurrenten "anzustinken". Die gemeinsame "Deutsche Commerzbank" käme nach heutigem Stand auch nur auf rund 27 Mrd. Euro Marktkapitalisierung. Zum Vergleich: Die Citigroup bringe aktuell ca. 135 Mrd. Euro auf die Waage, die größte US-Bank JP Morgan Chase sogar 318 Mrd. USD.So sei ein weiteres Abrutschen des Kurses der Deutsche Bank-Aktie nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich würden die in einem Worst-Case-Szenario von Morgan Stanley angesprochenen 4 Euro nicht erreicht, da sich die Ertragslage des Frankfurter Finanzkonzerns weiter stabilisieren werde. Doch ein Kauf der Deutsche Bank-Aktie dränge sich weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,17 EUR -0,75% (23.11.2018, 17:35)