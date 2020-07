Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutschen Großbanken würden zwar erst in zwei bis drei Wochen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen, doch die Abschlüsse der US-Konkurrenten würden gemeinhin als erster Stimmungstest gelten. Gestern hätten in den USA JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo den Anfang gemacht. Die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke mit denen der deutschen Wettbewerber dürfte durch die Corona-Krise jedoch abgenommen haben.Bisher zeige dieses Quartal eines ganz deutlich: Die Kreditrisikovorsorge müsse wegen der Corona-Krise drastisch hochgefahren werden, was die Gewinne schmälere oder ausradiere. Gleichzeitig laufe das Handelsgeschäft wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit so gut wie selten. Was heiße das nun für die Deutsche Bank?Die Deutsche Bank habe sich im Rahmen ihres Umbaus weitgehend aus dem globalen Aktienhandel und dem Geschäft mit einigen Spezialkunden zurückgezogen. Im Anleihehandel sei das Frankfurter Finanzinstitut aber immer noch stark. Das könnte im zweiten Quartal für eine Sonderkonjunktur gesorgt haben. Zudem habe die Deutsche Bank immer wieder betont, die Risiken des Kreditgeschäfts im Griff zu haben. Der deutsche Staat habe seine Firmen und Bürger auch im internationalen Vergleich besonders umfangreich gestützt. Niedrigere Kreditausfälle als in anderen Ländern könnten die Folge sein.Anleger könnten bei der Deutschen Bank-Aktie das Momentum nutzen und zugreifen. Das Papier sei aber nur etwas für mutige Anleger, da es v.a. eine schnelle wirtschaftliche Erholung spiele. Der Stopp sollte bei 6 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot