XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,857 EUR +0,98% (11.02.2021, 12:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,59 USD +1,15% (10.02.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.02.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Vorstand zeigt sich sehr zufrieden - AktienanalyseDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat 2020 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unterm Strich seien 624 Mio. Euro übrig geblieben, habe das Geldhaus mitgeteilt. Allein im vierten Quartal habe die Deutsche Bank einen Nettogewinn von 51 Mio. Euro verbucht. 2019 habe das größte deutsche Geldhaus wegen der Kosten für den Konzernumbau noch einen Verlust von 5,7 Mrd. Euro angehäuft. Die Schätzungen seien damit regelrecht pulverisiert worden. Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit 245 Mio. Euro Gewinn gerechnet.Vorstandschef Christian Sewing habe sich denn auch sehr zufrieden gezeigt: "Im wichtigsten Jahr unseres Umbaus ist es uns gelungen, die Transformationskosten und die gestiegene Risikovorsorge mehr als auszugleichen - und das trotz der Pandemie. Mit dem Ergebnis von einer Mrd. Euro vor Steuern haben wir unsere eigenen Erwartungen übertroffen." Besonders gut sei es im vergangenen Jahr wie bei anderen Häusern auch im Investmentbanking gelaufen. In diesem Bereich sei der Gewinn vor Steuern im Gesamtjahr auf 3,2 Mrd. Euro gewachsen - nach 502 Mio. Euro im Jahr 2019. Die Umsätze seien um 32 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro geklettert. Im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden hätten die Coronakrise und die niedrigen Zinsen dagegen Spuren hinterlassen, die Einnahmen seien zurückgegangen. Die Gesamterträge der Bank hätten um vier Prozent auf rund 24 Mrd. Euro zugelegt.Auch im laufenden Jahr wolle die Deutsche Bank wieder schwarze Zahlen schreiben. "Wir streben natürlich für 2021 einen Gewinn an", so Sewing. Der Vorstand sei zuversichtlich, dass ein erheblicher Teil des Zuwachses bei den Erträgen im vergangenen Jahr sich als nachhaltig erweisen werde und dass der insgesamt positive Trend auch in diesen schwierigen Zeiten anhalte. Viele Analysten würden dennoch zurückhaltend bleiben - und dabei unter anderem auf die hohe Dominanz des schwankungsanfälligen Kapitalmarktgeschäfts sowie den zuletzt bereits stark gestiegenen Kurs der Aktie verweisen. (Ausgabe 5/2021)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,864 EUR +1,49% (11.02.2021, 13:04)