Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,568 EUR +0,96% (12.03.2021, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,572 EUR +0,61% (12.03.2021, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,54 USD -2,18% (11.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Alexander Schütz, Gründer der Vermögensverwaltung C-Quadrat und Aufsichtsrat der Deutschen Bank, habe gestern das Kontrollgremium des Finanzinstitutes verlassen. Bereits davor sei über diesen Schritt spekuliert worden. Ein potenzieller Nachfolger stehe schon bereit für die Hauptversammlung, doch die Personalie überrasche.Im Januar sei eine E-Mail von Schütz von 2019 an den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun bekannt geworden, in der Schütz Braun empfohlen habe, die "Financial Times" "fertig zu machen". Die Zeitung habe immer wieder auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen bei Wirecard. Letzten Sommer sei der Zahlungsdienstleister dann pleite gegangen. Schütz sei gestern von seinem Aufsichtsratsmandat bei der Bank zurückgetreten. Sein Nachfolger wolle sich am 27. Mai bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank zur Wahl stellen.Es sei VW-Manager Frank Witter. Seit 2015 sei er bei dem Autokonzern für das Finanzressort verantwortlich und bringe damit einiges an Management-Erfahrung mit. Er habe fast sein gesamtes Leben bei Volkswagen gearbeitet, nachdem er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen habe. Witter könnte auch ein Anwärter für die Nachfolge von Aufsichtsratschef Paul Achleitner sein. Dieser wolle im kommenden Jahr sein Amt niederlegen.Die EZB habe gestern erwartungsgemäß versucht, den Anstieg der Anleiherenditen zu bremsen. Im Rahmen des PEPP-Programms sollten die monatlichen Ankäufe durch die Notenbank erhöht werden. Damit sollten die Kreditkosten niedrig gehalten werden, denn diese würden sich an den Anleiherenditen der Staatsanleihen orientieren. Der wahre Grund dürfte sein, dass die Eurozonenstaaten keine höheren Zinsen vertragen könnten. Für die Banken habe es auch einen Rücksetzer gegeben.Investierte bleiben dabei und beachten den angepassten Stopp bei 7,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten zugreifen. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link