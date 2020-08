Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,60 EUR -2,14% (07.08.2020, 12:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,22 USD -1,28% (06.08.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe erst vor Tagen zwei Rückschläge im Fintech-Bereich vermelden müssen. Seit dem Abgang von Digitalchef Markus Pertlwieser im Frühjahr sei die Verantwortung für die Digitalisierung dezentral auf die verschiedenen Sparten verteilt worden. Die Unternehmerbank lasse jetzt mit einem neuen Vorstoß aufhorchen. Die Bank wolle in den Markt mit digitalen Plattformen einsteigen. In anderen Branchen, z.B. im Entertainmentsektor, laufe das Modell blendend.Mit der Verpflichtung von Jochen Siegert wolle die Unternehmenssparte der Deutschen Bank in das Segment der digitalen Marktplätze bzw. Plattformen im Internet einsteigen. Stefan Hoops, der Chef von Siegert und Leiter der Unternehmenssparte der Bank, habe im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, dass es im Zeitalter des Internet der Dinge neue Möglichkeiten der nutzungsbasierten Finanzierung gebe. Der Trend gehe Richtung Sharing Economy, also weniger besitzen, sondern mehr mieten. Die Deutsche Bank wolle aus den Daten der Nutzung Rückschlüsse auf geeignete Finanzierungvarianten gewinnen. Hoops habe erklärt, die Bank wolle für die Industrie 4.0 die Finanzierungslösung 4.0 liefern.Hoops sei ein ehrgeiziger Macher, der in der Deutschen Bank genau der Richtige sein könnte, so ein zukunftsträchtiges Projekt anzugehen. Die Deutsche Bank brauche mehr derartige Initiativen im Bereich Digitalisierung. Nun liege es an den einzelnen Sparten, selbst Programme zu initiieren.Die Deutsche Bank-Aktie zeige heute Schwäche und verharre deutlich unter der wichtigen Marke von 8 Euro. Impulse vom Gesamtmarkt würden fehlen. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,611 EUR -1,83% (07.08.2020, 11:54)