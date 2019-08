Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.08.2019/ac/a/d)



Der tiefgreifenste Umbau der Deutschen Bank seit Jahrzehnten führe v.a. zu Veränderungen im Investmentbanking. Der Bereich werde gesundgeschrumpft und verliere Zuständigkeiten und Kompetenzen. Es zeichne sich allerdings auch schon ab, welche Bereiche zu den Gewinnern gehören würden. Zu nennen sei hier v.a. die Transaktionsbank. Diese sei mit dem Firmenkundengeschäft in der neu geschaffenen Unternehmensbank organisiert.Die Unternehmensbank bekomme deutlich mehr Macht im Deutsche-Bank-Konzern zu Lasten der Investmentbank. Zuletzt habe die Einheit bei den Erträgen geschwächelt, während die Transaktionsbank die Erlöse konstant habe halten können. Es bleibe zu hoffen, dass mit der Stärkung der Unernehmensbank die Erträge der Deutschen Bank wieder steigen würden. Ob die Ziele bis 2022 aber erreicht würden, bleibe ungewiss."Der Aktionär" rate derzeit von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.