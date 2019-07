Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,854 EUR +0,94% (15.07.2019, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,70 USD +0,39% (12.07.2019, 15:52)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.07.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Citigroup habe am Montag einen starken Auftakt für die Q2-Berichtssaison geliefert: Die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten habe die US-Großbank locker übertroffen, die Aktie könne im vorbörslichen US-Handel zulegen. Profitiert habe die Citibank dabei u.a. vom erfolgreichen Börsengang der Trading-Plattform Tradeweb sowie Zuwächsen im Geschäft mit Verbraucherkrediten und sinkenden Kosten. Konzernchef Michael Corbat habe von "solidem Wachstum" gesprochen.Die starken Vorgaben der US-Großbank könnten den Aktien der deutschen Banken am Montagnachmittag keine spürbaren Impulse liefern. Während die Deutsche Bank mit einem Plus von über 2% seit dem Vormittag zu den Top-Gewinnern im DAX gehöre, notiere die Commerzbank kaum verändert im MDAX-Mittelfeld. DER AKTIONÄR hat beide Papiere derzeit nur auf der Beobachtungsliste, so so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,832 EUR +1,12% (15.07.2019, 15:52)