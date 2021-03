Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Börsen seien seit Wochen auf immer höhere Niveaus gestiegen, die Zuversicht der Marktteilnehmer in puncto Wirtschaftsaufschwung habe immer mehr zugenommen. Doch nun gehe die Angst um, zumindest bei einigen Wall Street-Banken. Denn ein Hedgefonds sei in Schwierigkeiten geraten und mehrere Großbanken würden nun um ihr Geld fürchten. Im Fokus stehe aktuell die Aktie der Credit Suisse aus der Schweiz, doch auch andere Geldhäuser seien offenbar betroffen. Dazu gehöre laut Medienberichten die Deutsche Bank.Zwangsverkäufe eines US-Hedgefunds im großen Stil hätten am Montag die Aktien der Credit Suisse stark unter Druck gebracht. In Zürich seien sie im frühen Handel als Schlusslicht im SMI-Index um zehn Prozent auf 11,23 Franken abgesackt. Ein bedeutender Hedgefonds mit Sitz in den USA sei in der vergangenen Woche den Nachschussforderungen der Credit Suisse und einiger anderer Banken nicht nachgekommen, habe die Bank am Montag mitgeteilt. Man sei nun dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht sei, die genaue Höhe des Verlustes aus diesem Ausstieg zu beziffern, könnte er "sehr bedeutend und wesentlich" für das Ergebnis des ersten Quartals sein, habe es geheißen.Laut Medienberichten handle es sich bei dem Hedgefonds um Archegos Capital, wobei von Zwangsverkäufen der stark fremdfinanzierten Archegos-Vermögenswerte in der Größenordnung von 20 bis 30 Milliarden US-Dollar die Rede sei. Neben der Credit Suisse habe am Montag etwa auch die japanische Bank Nomura vor einem womöglich erheblichen Verlust gewarnt und die Höhe der Forderung auf zirka zwei Milliarden US-Dollar geschätzt, basierend auf den Marktpreisen vom 26. März.Zu den betroffenen Banken würden laut den Medienberichten daneben aber auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS gehören, die alle als Prime Broker für Archegos tätig gewesen seien. Der Kurs der Deutschen Bank sei am Morgen um vier Prozent gesunken und auch die UBS in Zürich habe deutlich nachgegeben. Dabei solle die Deutsche Bank ihr Exposure aber größtenteils abgesichert haben. Deshalb sei dort mit geringeren Verlusten im Vergleich zu anderen Finanzinstituten zu rechnen. Das berichte die "Financial Times" mit Verweis auf Aussagen von einer mit dem Thema vertrauten Person.Wer noch nicht investiert ist, greift nicht in das fallende Messer und wartet ab, bis sich die Situation wieder beruhigt, so Fabian Strebin. Investierte sollten dabei bleiben und den Stopp bei 8,00 Euro beachten. (Analyse vom 29.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link