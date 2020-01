XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,623 EUR -0,94% (13.01.2020, 11:18)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,62 EUR -0,74% (13.01.2020, 11:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,52 USD -0,35% (10.01.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe einen starken Start in das neue Jahr gehabt und habe mehrere charttechnische Kaufsignale generiert. News gebe es seit Jahreswechsel hingegen wenig. Richtungsweisend werde jetzt für die Aktie die US-Berichtssaison - morgen starte sie mit den US-Banken.Am morgigen Dienstag würden Nachmittags deutscher Zeit die Citigroup, Wells Fargo und J.P. Morgan ihre Zahlen zum vierten Quartal 2019 bringen. Am Mittwoch würden dann Bank of America und Goldman Sachs folgen, Donnerstags folge Morgan Stanley. Laut Schätzungen sollte es ein solides Quartal gewesen sein, mit einem starken Kapitalmarktgeschäft, was durch die Börse getrieben worden sei. Interessant werde der Bereich Investmentbanking sein. Daraus könnten sich Anhaltspunkte für das vierte Quartal der Deutschen Bank ergeben.Die Deutsche Bank veröffentliche erst am 1. Februar ihre Zahlen. Auch wenn die US-Banken einen Vorgeschmack geben könnten, sei bei den Deutschen das Zahlenwerk durch den Konzernumbau stark verzerrt. Durch den Rückzug im Anleihehandel sei dort zum Beispiel ein Rückgang des Geschäfts zu erwarten. Insgesamt würden Analysten für das Gesamtjahr einen Milliardenverlust prognostizieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: