XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,564 EUR -4,82% (24.04.2020, 12:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,571 EUR -2,98% (24.04.2020, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,18 USD +1,48% (23.04.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es hätte tatsächlich der Turnaround werden können nach Jahren mit Milliardenverlusten. 2020 fing vor allem auch für die Aktie der Deutschen Bank sehr gut an. Aber Corona hat CEO Christian Sewing einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Papier markierte zwischenzeitlich ein Rekordtief und ist auch heute wieder abgetaucht.Die Ratingagentur S&P habe den deutschen Bankenmarkt neu bewertet und bei der Deutschen Bank die Bonität zwar auf BBB+ bestätigt. Das sei aber drei Stufen über dem Ramschniveau. Auf diesem Niveau dürften viele Anleger aus regulatorischen Gründen z.B. keine Anleihen der Deutschen Bank mehr kaufen. Zudem würde es sehr schwierig am Markt Kapital aufzunehmen. Noch sei es aber bei weitem noch nicht so weit. Der Ausblick sei jedoch von "stabil" auf "negativ" gesenkt worden - d.h., eine weitere Herabstufung drohe.Zudem könnte der Deutschen Bank mal wieder Ärger in den USA blühen. Dort sei diese Woche eine Klage gegen neun globale Großbanken - u.a. auch die Deutsche Bank – eingereicht worden. Die Finanzinstitute sollten über Jahre beim Handel von Unternehmensanleihen zu hohe Preise verlangt haben. Ob es zu einer Verhandlung komme, sei noch unklar. In der Vergangenheit habe es allerdings in ähnlichen Fällen am Ende Vergleiche in Milliardenhöhe gegeben. Ausgerechnet jetzt scheine auch der Chefjustiziar der Deutschen Bank kurz vor dem Absprung zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: