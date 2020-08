Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach einem Horrorabsturz im Frühjahr hätten sich die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank schrittweise erholt. Das Niveau vor dem Corona-Crash habe zwar noch nicht erreicht werden können, aber die Papiere hätten sich deutlich besser als der Branchenindex EURO STOXX Banks entwickelt. Trotz der Wirtschaftskrise sei noch Potenzial vorhanden.Die Deutsche Bank-Aktie pendele seit Wochen in einer Seitwärtsrange. Angetrieben vom positiven Marktumfeld sei die 8-Euro-Marke nun erneut geknackt worden. Wichtig bleibe weiterhin, dass sich der Kurs endlich längerfristig darüber halte. Der nächste Widerstand komme bei 8,73 Euro in den Fokus in Form des Abwärtstrends, der seit dem Frühjahr vorliege. Die Deutsche Bank-Aktie habe seit Jahresanfang 20% zugelegt und damit die Peers in Europa outperformt.Die allgemeine Rally scheine nun auch die Aktien der deutschen Großbanken erfasst zu haben. Mutige könnten bei beiden Titeln noch zugreifen, das Kursziel für die Deutsche Bank liege bei 11 Euro. Anleger sollten sich mit einem Stopp bei 6,80 Euro nach unten absichern, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link