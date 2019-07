Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,598 EUR +0,53% (11.07.2019, 19:18)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,465 USD +0,88% (11.07.2019, 19:03)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Trendwende auch auf lange Sicht mit Fragezeichen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Es gebe nun Meldungen bezüglich eines Finanzskandal in Malaysia, in den die Deutsche Bank verwickelt sei - die ganze Sache sei also wieder auf dem Tisch. Der Aktienprofi glaube nicht, dass etwas Großes daraus entstehe. Es passe aber seiner Ansicht nach ganz gut ins Bild, dass direkt nach dem Neu-Anfang, den der Firmenchef ausgerufen habe, die alten Skandale auf die Bank zurollen würden. Das ändere nicht viel an der Tatsache, dass die Deutsche Bank-Aktie auf lange Sicht wohl da bleiben werde, wo sie sei. Der mit hohen Kosten verbundene große Umbau werde die Deutsche Bank lange belasten. Ob dann tatsächlich die Trendwende gelingt, wagt der Börsenexperte zu bezweifeln - genauso wie viele andere, was am Kursverlauf der Deutsche Bank-Aktie zu sehen ist, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.07.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,591 EUR +0,93% (11.07.2019, 17:35)