Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank schütte nach ihrem ersten Nettogewinn seit 2014 wieder mehr Boni an Vorstand und Mitarbeiter aus. Die variable Vergütung für die Beschäftigten steige um 29 Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der Frankfurter DAX-Konzern am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mitgeteilt habe. Die Investoren scheine das nicht zu stören: In einem etwas schwächeren Gesamtmarkt lege die Deutsche-Bank-Aktie rund 1,4 Prozent zu und sei damit Top-Gewinner im DAX.Der Vorstand wolle mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie allerdings ein Zeichen setzen: Das Führungsteam verzichte den Angaben zufolge auf ein Zwölftel seiner Jahresvergütung.Aufsichtsratschef Paul Achleitner schließe sich diesem Vorgehen an, habe es geheißen. Auch viele Mitarbeiter in den höchsten Führungsebenen hätten auf Vergütung in Höhe eines Monatsgehalts verzichtet.Die Vergütung des Deutsche Bank-Vorstands sei trotz des Teilverzichts der Manager von 36 Millionen Euro im Jahr 2019 auf jetzt 50 Millionen Euro gestiegen. Bei einer Vollauszahlung von Gehalt und Boni hätte die Summe sogar 4,6 Millionen Euro höher gelegen.Dass die Deutsche Bank ordentliche Boni zahle, sei richtig. Denn Top-Mitarbeiter seien nur mit einer Top-Vergütung zu halten beziehungsweise zu bekommen. Die Aktie habe den Widerstand bei 10,50 Euro überwunden und müsse auf dem Weg nach oben nun das Hindernis bei 10,82 Euro herausnehmen. Gelinge das auch, wäre der Weg bis zum Verlaufshoch bei 11,26 Euro (8. März) frei.Investierte bleiben dabei und beachten den angepassten Stopp bei 7,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten zugreifen. (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpa-AFX